Non è mai semplice decodificare la struttura interna dei drammi di Andrey Zvyagintsev, uno degli autori più potenti e affascinanti del panorama europeo. Dopo aver stregato Cannes con Leviathan e Loveless, il regista russo torna in concorso a distanza di nove anni dall’ultima volta. Minotaur si presenta come dramma familiare a tinte noir, mescolando dolore e violenza, ma bastano poche sequenze per comprendere che il suo significato è molto più profondo. Siamo abituati ai tradimenti, agli omicidi, a quegli orrori strettamente personali che macchiano l’esistenza umana e violentano il concetto di normalità, ma non abbiamo idea di quanto quegli stessi orrori possano diventare preoccupanti e tangibili quando rispecchiano il contesto di un intero paese. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Minotaur: orrore e patria nel labirinto degli uomini

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