Due persone sono state arrestate dai carabinieri di Taviano, in provincia di Lecce, con l’accusa di aver commesso reati di violenza sessuale aggravata e pornografia minorile nei confronti di una bambina di otto anni. Tra gli arrestati ci sono un uomo di 71 anni e una donna di 53 anni, entrambe ritenute responsabili dei fatti.

I carabinieri della stazione di Taviano, in provincia di Lecce, hanno arrestato un uomo di 71 anni e una donna di 53 anni, ritenuti presunti responsabili dei reati di violenza sessuale aggravata e pornografia minorile. Le indagini hanno permesso di ricostruire una sequenza di condotte criminose tra l’agosto 2024 e l’agosto 2025. Nel corso di questo periodo, i due indagati (residenti nel basso Salento e non conviventi) avrebbero sistematicamente costretto la figlia della donna, una bambina di otto anni, a subire gravi abusi sessuali da parte dell’uomo, ai quali la madre partecipava attivamente. Quest’ultima avrebbe inoltre documentato le violenze attraverso la produzione di fotografie e video, trasmessi al 71enne. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lecce, abusi sessuali su una bambina di 8 anni: due arresti tra cui la madre

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