Minacciato e rapinato con un coltello mentre consegna le pizze a domicilio
Martedì 19 maggio, un ragazzo di 24 anni, di nazionalità pakistana, è stato vittima di una rapina mentre stava consegnando pizze a domicilio. Tre individui incappucciati si sono avvicinati e, dopo aver negato il pagamento dell’ordine, hanno minacciato il rider con un coltello. La scena si è svolta in un’area residenziale e la vittima ha riportato di essere stata costretta a consegnare il denaro prima che i rapinatori si allontanassero rapidamente. Sono in corso le indagini per identificare i responsabili.
Si rifiutano di pagare l'ordine e minacciano il rider con il coltello. La vittima è un ragazzo di 24 anni di nazionalità pakistana che, nella giornata di martedì 19 maggio è stato rapinato da tre persone incappucciate. Il fatto si è verificato intorno alle 20:30 in via Cappuccini a Pordenone. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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