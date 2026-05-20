Minacciato e rapinato con un coltello mentre consegna le pizze a domicilio

Martedì 19 maggio, un ragazzo di 24 anni, di nazionalità pakistana, è stato vittima di una rapina mentre stava consegnando pizze a domicilio. Tre individui incappucciati si sono avvicinati e, dopo aver negato il pagamento dell’ordine, hanno minacciato il rider con un coltello. La scena si è svolta in un’area residenziale e la vittima ha riportato di essere stata costretta a consegnare il denaro prima che i rapinatori si allontanassero rapidamente. Sono in corso le indagini per identificare i responsabili.

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