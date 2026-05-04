Minacciato con un coltello e costretto a consegnare quanto aveva in tasca | rapinato un 19enne

Un giovane di 19 anni, ospite di una comunità a Favara, è stato vittima di una rapina. Secondo quanto ricostruito, l’uomo è stato minacciato con un coltello e costretto a consegnare il denaro che aveva in tasca. L’aggressione si è verificata in un’area pubblica della città e al momento sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per identificare i responsabili.

Minacciato con un coltello e costretto a consegnare quanto aveva in tasca. Ha 19 anni l'immigrato, ospite di una comunità di Favara, vittima della rapina. Una rapina portata a termine da un altro straniero. Ad intervenire, dopo aver raccolto la segnalazione, sono stati i carabinieri della tenenza.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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