Mille bolle blu Per i 20 anni c’è Patty Pravo

Per i vent'anni di attività, Patty Pravo sarà tra gli artisti protagonisti di un evento a Orbetello, insieme a Pupo e ai Gemelli di Guidonia. Durante l’estate 2026, ad Albinia, sono in programma diverse iniziative che coinvolgono persone di tutte le età. Tra gli appuntamenti annunciati ci sono anche i concerti di Patty Pravo, che festeggia due decenni di musica. La programmazione estiva si svilupperà con una serie di eventi distribuiti nel periodo, coinvolgendo vari artisti e pubblico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

ORBETELLO Patty, Pravo, Pupo e i Gemelli di Guidonia nell’estate ad Albinia 2026, con un calendario ricco di eventi per tutte le età. Dalla "Notte bianca" alle "Mille bolle Blu" fino a quelli per i bambini, gli eventi promossi dalla Pro Loco di Albinia animeranno l’intera estate con manifestazioni pensate per tutte le età e organizzate con la collaborazione del Comune di Orbetello, di numerosi sponsor e con il coinvolgimento di artisti locali e grandi nomi dello spettacolo. Ad Albinia gli eventi estivi partono il 26 giugno con "Dal tramonto alla birra" 8ª Festa della Birra Artigianale Locale e Street Food e arrivano fino a settembre quando si rinnova il consueto appuntamento con il Galà delle orchestre, passando per il consolidato "Mille bolle blu" e l’attesa "Notte Bianca". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mille bolle blu. Per i 20 anni c’è Patty Pravo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sanremo 2026 - Caterina Caselli riceve il premio Città di Sanremo Sullo stesso argomento Amore e memoria sul palco, a Sambuca arriva “Le mille bolle blu” di Filippo LunaUna storia intima, segnata dal tempo e dal peso dei silenzi, prende forma sul palco del teatro comunale L’Idea di Sambuca di Sicilia. Patty Pravo a Napoli: 60 anni di carriera e il nuovo album OperaIl 31 marzo 2026, Patty Pravo presenterà il suo nuovo album Opera presso le Gallerie d’Italia di Napoli. Mille bolle blu. Per i 20 anni c’è Patty PravoORBETELLOPatty, Pravo, Pupo e i Gemelli di Guidonia nell’estate ad Albinia 2026, con un calendario ricco di eventi per tutte le età. Dalla Notte bianca alle Mille bolle Blu fino a quelli per i ... lanazione.it Dalla Notte bianca alle Mille bolle blu: un’estate ricca di eventi in paesePresentato il cartellone di eventi dell'estate 2026 ad Albinia, in provincia di Grosseto: il programma completo ... grossetonotizie.com