Dopo dodici anni di silenzio, l’attore ha deciso di partecipare a un evento pubblico, presentando il suo nuovo film durante il Festival di Cannes 2026. La sua presenza sul red carpet ha attirato l’attenzione dei media, mentre ha parlato brevemente di questa scelta e del ruolo interpretato. In passato, l’attore aveva dichiarato di sentirsi violato in alcune circostanze e aveva scelto di non rilasciare interviste, mantenendo un profilo più riservato rispetto al passato.

Miles Teller ha fatto un ritorno significativo sul tappeto rosso del Festival di Cannes 2026 per promuovere Paper Tiger, il nuovo film di James Gray in cui recita al fianco di Adam Driver e Scarlett Johansson. Ma durante le interviste promozionali, l’attore ha rivelato il motivo per cui da oltre un decennio evita i profili giornalistici tradizionali: una ferita ancora aperta risalente al 2015. Tutto è iniziato con un articolo pubblicato da Esquire Magazine nel settembre 2015. Il profilo, che avrebbe dovuto essere un’occasione promozionale standard, si trasformò in un caso mediatico quando la rivista etichettò Teller con un insulto e sostenne che avrebbe “ affascinato il mondo con la sua antipatia “. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Mi sono sentito violato”: perché Miles Teller non rilascia più interviste da 12 anni

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