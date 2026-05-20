A Milano, il mercato azionario ha chiuso con un incremento dello 1,45%. Tra i titoli più performanti ci sono le azioni di una società di semiconduttori e alcune banche, mentre il settore energetico ha registrato una battuta d’arresto. Tra le notizie che hanno attirato l’attenzione ci sono il nuovo piano strategico di una società nel settore della diagnostica, che ha causato reazioni negative tra gli investitori, e il calo delle scorte di petrolio negli Stati Uniti, che ha influenzato i titoli di compagnie petrolifere europee.

? Domande chiave Perché il nuovo piano strategico di Diasorin ha spaventato gli investitori?. Come influisce il calo delle scorte americane sui titoli Eni e Saipem?. Quali titoli a piccola capitalizzazione hanno compensato il calo del settore energetico?. Perché il differenziale Btp-Bund sta cambiando i rendimenti per i risparmiatori?.? In Breve STM sale del 5,9% dopo l'aggiornamento del prezzo obiettivo di Mizuho.. WTI scende del 3,8% a 100 dollari per calo scorte USA.. Differenziale Btp-Bund decennali si assesta a 72,9 punti con rendimento Btp al 3,86%.. Fidia crolla del 26,55% mentre Danieli registra un aumento del 7,7%..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano vola al +1,45%: sprint di STM e banche, frenata per l’energia

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