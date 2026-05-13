A Piazza Affari, il settore bancario beneficia di nuovi rialzi, mentre il comparto del lusso registra cali con il titolo Moncler in calo. La decisione di Fitch di modificare i criteri di valutazione sta determinando effetti sulle banche italiane. Nel frattempo, il titolo di STM ha registrato un forte aumento, contribuendo a rafforzare l’indice principale della borsa di Milano.

? Punti chiave Perché il cambio di criteri di Fitch sta influenzando le banche?. Come influisce il balzo di STM sul listino di Piazza Affari?. Quali titoli del lusso stanno frenando la crescita del mercato?. Cosa comporta la nuova valutazione dei depositi per Unicredit e Intesa?.? In Breve STM balza del 4,3% mentre Prysmian e Avio crescono rispettivamente del 2,8% e 2,6%.. Bper sale dell'1,8% e Unicredit dello 0,9% dopo aggiornamento criteri Fitch.. Moncler cala dell'1,8% e Cucinelli dell'1,1% con Lottomatica in ribasso dell'1,6%.. Spread Btp-Bund a 75 punti con rendimento decennale italiano al 3,83%..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano vola con banche e STM, frenata per il lusso: Moncler cala

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WE'RE NOT JOKING * *Summer, the Moncler way. Coming soon.

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