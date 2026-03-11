Una squadra mobile di Firenze ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo algerino di 31 anni, accusato di aver rapinato un turista francese e di aver portato via un orologio dal valore di 250.000 euro. La misura è stata decisa al termine di un’indagine coordinata dalla procura della città.

FIRENZE – Al termine di una complessa attività investigativa, coordinata dalla procura di Firenze, la squadra mobile fiorentina ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, per il reato di rapina aggravata in concorso, nei confronti di un cittadino algerino di 31 anni. I fatti risalgono al decorso 12 ottobre quando, in Borgo Pinti, un cittadino francese è stato rapinato dell’orologio prezioso che aveva al polso. Il 31enne, secondo quanto ricostruito dagli investigatori fiorentini grazie ad un’attenta visione delle telecamere di videosorveglianza cittadine posizionate nelle zone dove si sono verificati i fatti, avrebbe pedinato la vittima a bordo del suo monopattino. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Rapinò un turista francese di un orologio da 250mila euro: in carcere 31enne algerino

