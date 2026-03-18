A Milano, due uomini di origini algerine sono stati arrestati dopo aver rapinato un orologio del valore di 100 mila euro a un turista. I malviventi hanno avvicinato la vittima e, con modalità ancora da chiarire, sono riusciti a portare via il prezioso. Le forze dell'ordine hanno identificato e fermato gli aggressori poco dopo l’accaduto.

Nei giorni scorsi sono scattate le manette per due persone (si sta cercando, invece, il terzo presunto componente della batteria). Due uomini di 28 e 32 anni sono stati arrestati con l’accusa di aver rapinato un turista spagnolo in via Gerolamo Morone a Milano (zona Montenapo) lo scorso 31 agosto. Si tratta di due cittadini algerini irregolari sul territorio nazionale; entrambi sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dai carabinieri del comando provinciale di Milano. Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale di Milano su richiesta della Procura, al termine di un’indagine svolta dai detective del nucleo investigativo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Milano, rapina di orologio da 100mila euro: arrestati due algerini

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