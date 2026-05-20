Milano | aperte le iscrizioni alle Scuole Civiche tra arte e AI

A Milano sono aperte le iscrizioni alle Scuole Civiche dedicate a corsi di arte e tecnologia. Tra le offerte, ci sono programmi di cinema e teatro con scadenze imminenti per le iscrizioni. Sono stati introdotti anche corsi che affrontano l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei nuovi media, con particolare attenzione alle modalità di formazione dei futuri professionisti del settore. Le iscrizioni per alcuni corsi scadranno nelle prossime settimane, mentre altri programmi sono già aperti da tempo.

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? Domande chiave Quali sono le scadenze per i corsi di cinema e teatro? Come l'intelligenza artificiale cambierà la formazione dei nuovi media maker? Chi può accedere ai percorsi di traduzione con validità europea? Quali nuove opportunità offre il sistema formativo delle Scuole Civiche??? In Breve Scadenze varie tra 1 luglio per lingue e 29 settembre per danza e scrittura. Oltre tremila studenti scelgono annualmente i percorsi delle quattro scuole civiche milanesi. Corsi Altiero Spinelli in . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano: aperte le iscrizioni alle Scuole Civiche tra arte e AI ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Scuole Civiche, iscrizioni ai nastri di partenzaAl via le iscrizioni per le Civiche Scuole di Milano: la Luchino Visconti per il Cinema, la Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli, la... Concorso EconoMia 2026, iscrizioni aperte fino al 7 maggio per le scuole secondarieAl via la nuova edizione del concorso nazionale EconoMia, iniziativa promossa dal Torino Local Committee (TOLC), dall’Editore Laterza e dalla... Open Day delle Scuole Vespertine Giovedì 14 maggio, h 9-12 e h 14-17 Le Scuole civiche Vespertine sono in tutti i Municipi di Genova e propongono corsi dedicati alle tecniche artigianali. Le iscrizioni saranno aperte dall’1 al 30 settembre 2026 comune.g x.com Scuole civiche, iscrizioni ai nastri di partenzaAl via le iscrizioni per le Civiche Scuole di Milano: la Luchino Visconti per il Cinema, la Scuola Interpreti ... msn.com Open day scuole Milano 2025-2026: tutte le date per visitare licei e istituti professionali prima delle iscrizioniPorte aperte nelle scuole di Milano, gli istituti superiori si presentano alle famiglie degli studenti di terza media, in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2026-2027: tante richieste e le ... leggo.it