Concorso EconoMia 2026 iscrizioni aperte fino al 7 maggio per le scuole secondarie
Sono aperte le iscrizioni per la nuova edizione del concorso nazionale EconoMia, dedicato alle scuole secondarie. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 7 maggio. L'iniziativa è promossa dal Torino Local Committee, dall’Editore Laterza e dalla Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, in collaborazione con il Museo del Risparmio, la Fondazione Giovanni Agnelli e AEEE-Italia.
Al via la nuova edizione del concorso nazionale EconoMia, iniziativa promossa dal Torino Local Committee (TOLC), dall’Editore Laterza e dalla Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, in collaborazione con il Museo del Risparmio, la Fondazione Giovanni Agnelli e AEEE-Italia. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
30 CFU ex art. 13: Università Link attiva il nuovo ciclo per docenti già abilitati e specializzati. Tutte le novità sulle classi di concorso. Iscrizioni aperte fino al 6 marzoL’Università degli Studi Link ha attivato il percorso abilitante da 30 CFU ex art.
Fuori la Voce, aperte le iscrizioni al concorsoArezzo, 20 gennaio 2026 – Si sono aperte le iscrizioni alla sesta edizione del concorso canoro “Fuori la Voce”, un appuntamento ormai organizzato...