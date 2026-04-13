Concorso EconoMia 2026 iscrizioni aperte fino al 7 maggio per le scuole secondarie

Sono aperte le iscrizioni per la nuova edizione del concorso nazionale EconoMia, dedicato alle scuole secondarie. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 7 maggio. L'iniziativa è promossa dal Torino Local Committee, dall’Editore Laterza e dalla Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, in collaborazione con il Museo del Risparmio, la Fondazione Giovanni Agnelli e AEEE-Italia.