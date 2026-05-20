A San Siro si registra una grande affluenza per la partita di Champions League, con oltre 70.000 tifosi presenti. La squadra di casa scenderà in campo indossando la nuova maglia rossonera, mentre il club ha confermato che il match contro il Cagliari si giocherà con il sostegno del pubblico sugli spalti. La partita rappresenta un momento importante per la competizione europea, attirando l’attenzione di molti appassionati di calcio.

San Siro domenica contro il Cagliari tornerà a riempirsi, come da consuetudine. Aveva fatto eccezione l’ultima sfida casalinga contro l’Atalanta, con la contestazione iniziale dei tifosi e poi la fuga dagli spalti dopo lo 0-3. Per l’ultima uscita della stagione, domenica sera, il tifo rossonero sarà presente in massa per spingere la squadra verso il traguardo Champions, ormai a un passo. Si andrà quindi oltre i 70mila spettatori. Saranno gli ultimi novanta minuti di cori prima del gran finale, con la speranza dei milanisti che sia di festa: sarà l’occasione per salutare i rossoneri arrivati a fine ciclo (Fofana? Tomori? Leao?), per convincere a gran voce Modric a restare un altro anno a Milano e per dare appuntamento agli altri alla prossima stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, febbre da Champions! Oltre 70.000 a San Siro. E si gioca con la nuova maglia

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