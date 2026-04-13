Sul mercato del Milan si intensificano le voci riguardanti un possibile addio di Rafael Leao in estate. Tra i nomi che circolano come potenziali sostituti, spicca quello di Marcus Rashford, che si distingue per i suoi numeri, il costo e lo stipendio. La trattativa non è ancora ufficiale, ma le caratteristiche del giocatore britannico sono al centro delle discussioni tra gli addetti ai lavori.

Dopo i fischi di San Siro e la brutta prestazione di Leao contro l'Udinese si parla sempre di più di un suo possibile addio al Milan in estate (leggi qui). Il portoghese è uno dei leader tecnici del Diavolo da tante stagioni e infatti i numeri parlano per lui: 286 presenze con la maglia rossonera con 80 gol e 64 assist. Il concetto è facile: cedere un giocatore così importante ci può anche stare, ma serve un'offerta importante così come deve essere importante il suo sostituto. Bene Kerim Alajbegovic (qui la possibile mossa rossonera) come investimento per il futuro, ma il nome perfetto per il post Leao al Milan potrebbe essere quello Marcus Rashford, esterno sinistro inglese, classe 1997 e di proprietà del Manchester United.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, ecco perché Rashford è il post Leao ideale: numeri, costo e stipendio

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