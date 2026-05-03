Nella mattinata di domenica 3 maggio 2026, sono state diffuse diverse notizie riguardanti il calciomercato del Milan. Tra le principali, si parla di un possibile scambio tra Zirkzee e Leão, con attenzione anche a Schick come possibile rinforzo. Sono stati inoltre segnalati segnali provenienti da Allegri in vista delle prossime mosse di mercato. La giornata ha portato molte novità sul fronte delle trattative in vista della stagione futura.

Il Milan torna in campo tra poche ore: alle 15 i rossoneri giocheranno contro il Sassuolo al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Massimiliano Allegri pronto a puntare su Jashari e Nkunku per cercare tre punti che avvicinerebbero i rossoneri alla Champions League (mancano sei punti per la matematica). Spazio comunque al mercato del Milan: i messaggi chiaro di Allegri in conferenza stampa. Il possibile futuro di Bartesaghi. Patrik Schick nel mirino del Milan per l'attacco e la rivelazione su Leão e Zirkzee. Ecco le top news da Pianeta Milan del 3 maggio 2026. L'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato ieri in conferenza stampa lanciando due messaggi molto chiari alla dirigenza del Milan.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, le Top News di rassegna: Zirkzee per Leão. Occhio a Schick. I segnali di Allegri

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