Iran l' Opec corre ai ripari ma l' America no | fari puntati sul prezzo del petrolio

Da liberoquotidiano.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Iran è al centro dell’attenzione mentre l’Opec cerca di intervenire sul mercato petrolifero, mentre gli Stati Uniti non prendono misure simili. I prezzi del greggio sono aumentati significativamente, alimentando preoccupazioni per una crisi energetica globale. L’attesa è alta per la riapertura dei mercati dopo l’attacco di Usa e Israele all’Iran, che potrebbe influenzare l’andamento delle quotazioni.

Greggio alle stelle e crisi energetica globale? È presto per dirlo. L’attesa per la riapertura oggi dei mercati dopo l’attacco di Usa e Isrele all’Iran è ovviamente grande. Gli occhi sono tutti puntati sul prezzo del petrolio, con gli analisti che prevedono rialzi tra il 5 e il 15% fino a uno scenario oltre i 100 dollari al barile. Il Brent ha chiuso venerdì a poco meno di 73 dollari, dopo essere già aumentato di oltre il 20% dall'inizio dell'anno. E ieri negli scambi fuori mercato la quotazione è già balzata a 80 dollari. Ma diversi segnali invitano alla cautela. Intanto c’è l'Opec+, che ieri ha concordato di aumentare la propria produzione di 206. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

iran l opec corre ai ripari ma l america no fari puntati sul prezzo del petrolio
© Liberoquotidiano.it - Iran, l'Opec corre ai ripari ma l'America no: fari puntati sul prezzo del petrolio

Attacco all’Iran, cambia il prezzo del petrolio? La decisione dell’Opec+Opec+ sta valutando un aumento della produzione di petrolio in risposta all'escalation militare in Medio Oriente, dove gli attacchi condotti da...

Leggi anche: Il Venezuela a trazione Usa spaventa la Russia. Che sul petrolio corre ai ripari

Una selezione di notizie su Iran.

Discussioni sull' argomento L’attacco all’Iran destabilizza i mercati; Petrolio: Opec+ decide aumento produzione ad aprile dopo attacchi Iran. Basterà?; Iran, l'Opec corre ai ripari ma l'America no: fari puntati sul prezzo del petrolio | Libero Quotidiano.it.

Attacco all’Iran, cambia il prezzo del petrolio? La decisione dell’Opec+Attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran: il mercato del greggio trema e l’Opec+ corre ai ripari. I tre scenari. Ecco i prezzi del petrolio ... quifinanza.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.