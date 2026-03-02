Iran l' Opec corre ai ripari ma l' America no | fari puntati sul prezzo del petrolio

L’Iran è al centro dell’attenzione mentre l’Opec cerca di intervenire sul mercato petrolifero, mentre gli Stati Uniti non prendono misure simili. I prezzi del greggio sono aumentati significativamente, alimentando preoccupazioni per una crisi energetica globale. L’attesa è alta per la riapertura dei mercati dopo l’attacco di Usa e Israele all’Iran, che potrebbe influenzare l’andamento delle quotazioni.

Greggio alle stelle e crisi energetica globale? È presto per dirlo. L’attesa per la riapertura oggi dei mercati dopo l’attacco di Usa e Isrele all’Iran è ovviamente grande. Gli occhi sono tutti puntati sul prezzo del petrolio, con gli analisti che prevedono rialzi tra il 5 e il 15% fino a uno scenario oltre i 100 dollari al barile. Il Brent ha chiuso venerdì a poco meno di 73 dollari, dopo essere già aumentato di oltre il 20% dall'inizio dell'anno. E ieri negli scambi fuori mercato la quotazione è già balzata a 80 dollari. Ma diversi segnali invitano alla cautela. Intanto c’è l'Opec+, che ieri ha concordato di aumentare la propria produzione di 206. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

