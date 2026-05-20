Carlo Pellegatti ha commentato la situazione del Milan in relazione alla qualificazione in Champions League, affermando che il lavoro svolto finora rappresenta un risultato raggiunto. Ha sottolineato come l’allenatore sia stato determinante, specialmente considerando l’assenza di interventi da parte della società. Pellegatti ha descritto la fase attuale come un punto di svolta, senza però offrire giudizi definitivi sulla stagione o sugli obiettivi futuri della squadra.

Mentre il futuro di Massimiliano Allegri continua a tenere banco, il Milan deve ancora conquistare sul campo l'accesso alla prossima edizione di Champions League. I rossoneri hanno bisogno di una vittoria nell'ultima giornata contro il Cagliari per blindare il quarto posto, altrimenti dovrà dipendere dai risultati di Roma, Como e Juventus. Non si tratta di un traguardo che accende l'entusiasmo dei tifosi, ma sicuramente è un passo avanti rispetto all'ottavo posto della gestione Fonseca-Conceicao. In merito alla stagione del Milan si è espresso anche Carlo Pellegatti. Secondo il noto giornalista di comprovata fede rossonera, con la qualificazione in Champions, Allegri avrebbe completato la sua missione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pellegatti: “Con la Champions lavoro compiuto. Allegri fondamentale vista l’assenza della società”

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