Il Mattino | Llorente incorona Conte | È un fenomeno A Napoli può ancora succedere di tutto

Un ex calciatore ha recentemente espresso grande ammirazione per l’allenatore, definendolo un vero fenomeno e sottolineando come, nonostante le sfide, tutto possa ancora succedere nel campionato di Napoli. Le dichiarazioni sono arrivate in un contesto in cui si discute di vari sport, dal calcio al padel, evidenziando un’attitudine competitiva e determinata che coinvolge ancora molti appassionati e protagonisti del mondo sportivo locale. La situazione rimane aperta, con molte aspettative per le prossime settimane di competizione.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. POMPEI — Dal calcio al padel, ma sempre con lo stesso spirito competitivo. Fernando Llorente continua a vivere lo sport con fame e intensità, anche lontano dai grandi stadi della Serie A. Come racconta Il Mattino, l’ex attaccante del Napoli è tra i protagonisti della Pompei Legends Padel Cup, dove forma una coppia vincente con Gigi Di Biagio. Llorente si diverte nel nuovo ruolo sportivo, ma non smette di seguire con attenzione il campionato italiano. Intervistato da Il Mattino, l’ex centravanti spagnolo ha parlato soprattutto del momento delicato vissuto dal Napoli e dell’importanza della sfida contro il Pisa nella corsa Champions League. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Il Mattino: «Llorente incorona Conte: “È un fenomeno. A Napoli può ancora succedere di tutto”» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Napoli, Llorente crede nella rimonta: «Può ancora farcela»Napoli, Llorente crede nella rimonta: «Può ancora farcela»"> L’Italia si gioca tutto nei playoff verso il Mondiale 2026 e, dall’esterno, arrivano... Leggi anche: Salvione: “Conte-De Laurentiis, può succedere di tutto”