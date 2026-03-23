Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La corsa Scudetto entra nella fase più calda e il Napoli si candida come protagonista inatteso. A sottolinearlo è Paolo Di Canio, intervenuto a Sky Calcio Club, che ha analizzato il momento delle principali contendenti, soffermandosi in particolare sulla squadra di Conte e sullo scontro diretto con il Milan. «Per il Napoli, lo scontro diretto con il Milan diventa determinante», ha spiegato Di Canio. «Nell’Inter serpeggia negatività, una nube nello spogliatoio: bisognerà capire se riusciranno a toglierla. Non è solo tra i tifosi, ma anche all’interno del gruppo da qualche giorno. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Di Canio avverte: «Napoli-Milan decisiva, Conte può riaprire tutto»

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