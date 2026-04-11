Gabriele Cioffi, ex allenatore di squadre di Serie A, ha commentato il momento del Milan sotto la guida di Allegri. Secondo l’ex tecnico, la squadra sta attraversando un anno di ripartenza e si aspetta che possa ottenere buoni risultati sia nelle ultime partite di questa stagione che in quella successiva. La sua analisi si concentra sulla crescita e sulla capacità del club di migliorare nel breve e nel medio termine.

Dopo 31 giornate di Serie A, il Milan di Massimiliano Allegri è al terzo posto in classifica, con 63 punti, a 9 lunghezze di distanza dall'Inter di Cristian Chivu, capolista del campionato e a 2 dal Napoli di Antonio Conte, che è Campione d'Italia in carica. Peccato per la sconfitta dell'ultimo turno al 'Maradona', altrimenti il Diavolo sarebbe ancora secondo in graduatoria. Insomma, non è proprio tutto da buttare in questa stagione del Milan di Allegri, pienamente in corsa per il suo obiettivo prioritario, ovvero la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Anche se si ha la sensazione che, forse, se avesse giocato meglio le sue carte, la squadra meneghina avrebbe potuto insidiare i 'cugini' fino all'ultimo per lo Scudetto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cioffi sul Milan di Allegri: “Anno di ripartenza, farà benissimo in questo finale e nella prossima stagione”

Milan, Viviani: “Le critiche ad Allegri ci stanno. Quella di quest’anno è una stagione di ripartenza”La sconfitta contro il Napoli ha condannato il Milan a rinunciare definitivamente ai sogni di tricolore.

Calciomercato, le richieste di Allegri per un Milan di livello nella prossima stagioneSi poteva fare meglio in Coppa Italia (eliminazione agli ottavi di finale per mano della Lazio) e in Supercoppa Italiana (sfumata in semifinale...

Adriano Galliani a Sky Sport sul Milan e su Allegri: Spero che sia l'anno dello scudetto del Milan