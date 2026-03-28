Il calciomercato del Milan include tra gli obiettivi il centrocampista Bernardo Silva. La trattativa potrebbe concretizzarsi senza il pagamento di un trasferimento, considerando che il giocatore potrebbe lasciare il suo attuale club a parametro zero. Le negoziazioni sono in corso e le parti interessate stanno valutando le condizioni per un possibile accordo.

Mancano sempre meno settimane alla fine della stagione e il Milan si appresta a vivere un calciomercato che potrebbe essere davvero cruciale per il futuro del club. Se il Diavolo dovesse centrare la qualificazione alla prossima edizione dalla Champions League la dirigenza del Milan dovrà lavorare duramente per allungare e rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri. Per questo non è da escludere un possibile interessamento per i giocatori che si liberano a zero a fine stagione. Quest'anno si liberano calciatori di livello assoluto, tra quelli presenti anche Bernardo Silva centrocampista del Manchester City che dovrebbe lasciare la squadra di Guardiola. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bernardo Silva al Milan: ecco quanto può costare davvero e come potrebbe accadere

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