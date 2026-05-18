Allegri sta valutando il suo futuro al Milan, anche se la qualificazione alla Champions League è vicina. La decisione del tecnico potrebbe dipendere da altri fattori oltre al risultato sul campo. Attualmente, non ci sono ancora certezze sul suo incarico per la prossima stagione, nonostante l’obiettivo di ottenere la qualificazione europea. La questione riguarda anche eventuali richieste o condizioni che Allegri potrebbe avanzare prima di confermare il suo ruolo.

La vittoria contro il Genoa avvicina il Milan alla Champions League: ora mancano solamente 3 punti contro il Cagliari per averne la certezza matematica. Una qualificazione che sposterebbe tanto anche per Massimiliano Allegri: scatterebbe, infatti, un rinnovo automatico fino al 2028 a circa 6 milioni di euro a stagione. A quel punto, per il Diavolo sarebbe difficile mandarlo via: il suo contratto peserebbe tantissimo e sarebbe difficile per RedBird prendere un altro allenatore con ancora il tecnico livornese sotto contratto. Occhio però che potrebbe essere lo stesso Allegri ad andarsene anche in caso di qualificazione in Champions League: come scrive 'La Gazzetta dello Sport', l'allenatore non vorrebbe ritrovarsi all'interno di certe dinamiche vissute con fatica quest'anno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Champions o meno, Allegri potrebbe decidere di non restare al Milan: ecco cosa chiede

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#Allegri: A fine stagione la società farà le sue valutazioni a seguito della qualificazione o meno alla prossima Champions League. I ragazzi domani faranno una prestazione ottima, dobbiamo essere bravi a fare risultato. #GenoaMilan #MPLive x.com

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