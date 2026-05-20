Milan miracolo Modric | il croato torna in campo contro il Cagliari

Il centrocampista croato è tornato in campo dopo un infortunio e ha partecipato alla partita contro il Cagliari. Era assente da diverse settimane a causa di un problema al volto, ma ha deciso di scendere in campo nonostante le preoccupazioni legate alla sua condizione. L’allenatore ha scelto di adottare alcune strategie difensive per tutelare il giocatore durante la gara. La partita si è svolta con il croato in campo, suscitando attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come farà Modric a giocare senza rischiare nuove fratture al volto?. Quali accorgimenti tattici adotterà l'allenatore per proteggere il numero 10?. Perché lo staff medico è riuscito a un recupero così rapido?. In che modo il ritorno del croato influenzerà il modulo rossonero?.? In Breve Trauma subito contro Locatelli a fine aprile con frattura dello zigomo.. Intervento chirurgico al volto eseguito lo scorso 27 marzo.. Utilizzo di una maschera protettiva per gestire il trauma alla mascella.. Convocazione nel weekend del derby contro il Genoa senza impiego in campo.. Luka Modric è pronto a rientrare in campo per il Milan questo sabato alle 19:45 contro il Cagliari, dopo un recupero fisico che ha sorpreso tutti gli osservatori del campionato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milan, miracolo Modric: il croato torna in campo contro il Cagliari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Allenamento in vista di Milan-Genoa per Modri e compagni | Inside Milanello Sullo stesso argomento Modric, miracolo con la maschera: torna in campo per il Milan? Punti chiave Come potrà Modric giocare con la maschera protettiva dopo l'operazione? Chi ha causato l'infortunio che ha rischiato di fermare il... Allegri dopo Genoa-Milan: “Dobbiamo vincere contro il Cagliari. Modric un esempio”Ora il sorriso c'è, le chiedo della tensione finale: "C'era grande pressione, perché abbiamo rischiato di buttare quanto costruito in un anno. Il @acmilan si gioca la Champions con il ‘miracolo’ @lukamodric10: tornerà titolare con la maschera protettiva - #MilanCagliari #ACMilan #Milan #SempreMilan #Modric x.com Milan, Modric verso una maglia da titolare contro il CagliariNel VIDEO le ultime da Milanello in vista di Milan-Cagliari, in programma domenica a San Siro alle 20.45. Modric in questi giorni si sta allenando con una maschera protettiva e dovrebbe giocare titola ... sport.sky.it La narrativa che Allegri abbia fatto un miracolo al Milan è ridicola. reddit Milan, Modric torna al comando: sui social la foto che attendevano Allegri e i tifosiIl croato arruolabile per l'ultima di campionato contro il Cagliari, decisiva per l’obiettivo Champions: il tecnico pronto a rilanciarlo dal primo minuto ... sport.virgilio.it