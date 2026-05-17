Allegri dopo Genoa-Milan | Dobbiamo vincere contro il Cagliari Modric un esempio

Dopo la partita tra Genoa e Milan allo stadio ‘Ferraris’ di Genova, valida per la 37ª giornata della Serie A 2025-2026, l’allenatore del Milan ha commentato l’incontro e le prossime sfide della squadra. Ha evidenziato la necessità di ottenere una vittoria contro il Cagliari nelle prossime partite e ha citato il centrocampista del Real Madrid come esempio di professionalità. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate a DAZN al termine della partita.

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Ora il sorriso c'è, le chiedo della tensione finale: "C'era grande pressione, perché abbiamo rischiato di buttare quanto costruito in un anno. Dobbiamo vincere contro il Cagliari, ma devo ringraziare i giocatori e chi lavora insieme a me. La società era presente e siamo contenti, ma dobbiamo vincere la prossima settimana. Ora dobbiamo recuperare le energie. La giacca? No non è volata, ero troppo preso. Bravi nel recupero a tenere palla. Speriamo domenica di fare l'ultima vittoria, in casa abbiamo fatto solo un punto nelle ultime tre". Nel momento più difficile, nella partita più difficile, hai trovato una grande risposta da Athakeme, Nkunku. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allegri dopo Genoa-Milan: “Dobbiamo vincere contro il Cagliari. Modric un esempio” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MASSIMILIANO ALLEGRI INTERVISTA POST MILAN GENOA:QUANDO GIOCHIAMO QUESTE PARTITE NON SIAMO... Sullo stesso argomento Genoa-Milan, Modric non è ancora pronto: a Marassi da spettatore. Per il Cagliari …Come riferito però da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Modric non potrà giocare. Allegri prima di Genoa-Milan: “Modric disponibile. La pressione è normale”Prima di Genoa-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:00 allo stadio ‘Ferraris’ di Genova, ha parlato... Buone notizie per il Milan: Luka Modric torna tra i convocati, mentre Ricci resta in dubbio dopo una distorsione alla caviglia. #Milan #ACMilan #Modric #Allegri #SerieA #GenoaMilan #ForzaMilan x.com Match Thread: Genoa vs AC Milan | Serie A | 17 May 10:00 UTC reddit Genoa-Milan 1-2, gol e highlights: la decidono Nkunku e AthekameGara soffertissima per i rossoneri che dopo un primo tempo giocato sottotono riescono ad avere la meglio sul Genoa 2-1. La squadra di De Rossi domina la prima frazione ma non concretizza. Nella ripres ... sport.sky.it Milan, una vittoria chiave a Genoa: Nkunku e Athekame avvicinano Allegri alla Champions. A De Rossi non basta Vazquez LIVEPartita decisiva nella volata Champions per i rossoneri, impegnati al Ferraris contro i rossoblù già salvi: tutti gli aggiornamenti sul match in tempo reale ... corrieredellosport.it