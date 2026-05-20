Milan | l’impatto di Fullkrug

Il Milan ha deciso di puntare su Füllkrug per rinforzare l’attacco, puntando sulla sua esperienza e capacità di presenza in area. La scelta arriva dopo un periodo caratterizzato da infortuni e prestazioni altalenanti tra i giocatori disponibili nel reparto offensivo. La dirigenza ha ritenuto che il nuovo acquisto potesse offrire un supporto stabile e importante alla squadra, cercando di migliorare la produttività offensiva complessiva. La sua integrazione nel gruppo sarà monitorata nelle prossime settimane.

La dirigenza del Milan aveva scelto Füllkrug per aggiungere esperienza, peso offensivo e presenza in area a un reparto che, tra infortuni e rendimento altalenante, aveva bisogno di un riferimento centrale. L’ex Borussia Dortmund era stato individuato come soluzione immediata per dare ad Allegri un centravanti strutturato, soprattutto dopo lo stop di Santiago Gimenez. L’impatto in Serie A, però, non è stato quello sperato. Dopo le prime apparizioni con la maglia rossonera, il tedesco ha dovuto fermarsi nuovamente per un infortunio al piede che gli ha fatto perdere diverse settimane in un momento cruciale della stagione. Una situazione che ha inevitabilmente alimentato dubbi sul suo riscatto definitivo. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

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Milan - Deroga della Serie A per Fullkrug

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