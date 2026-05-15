Il giornalista Franco Ordine ha commentato il recente crollo del Milan durante una trasmissione radiofonica. Ha analizzato la situazione della squadra e la scelta di sostituire Füllkrug con Malen, ritenendo che questa decisione avrebbe potuto influenzare l’andamento delle partite. Ordine ha anche parlato della crisi tecnica e delle difficoltà di Allegri, evidenziando alcuni errori di valutazione nelle scelte di formazione. La discussione si è concentrata sulle dinamiche recenti e sulle decisioni prese dal club.

Sia il Milan che il Napoli stanno facendo tantissima fatica in questo finale di campionato. Entrambe sembravano certe della qualificazione in Champions League. Ora, a due giornate dalla fine del campionato, il Napoli ha tre punti di vantaggio sulla Roma, mentre i rossoneri sono a pari merito con i giallorossi. Entrambe hanno ancora il destino nelle proprie mani, ma chi ha deluso di più? Ecco il parere del giornalista Franco Ordine da 'TMW Radio'. "Dal punto di vista estetico non mi sembra che il Napoli stia offrendo chissà quale spettacolo rispetto al Milan. Ad oggi il lavoro di Conte va analizzato considerando il fatto che l'anno scorso la squadra aveva vinto lo scudetto, che l'ultimo mercato era stato faraonico e che nella stagione attuale ci sono stati tanti infortuni". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Ordine sicuro: “Con Malen al posto di Füllkrug, il Milan sarebbe …”

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