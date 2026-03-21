Leao si infortuna nuovamente e lascia il campo, mentre il Milan si affida a Fullkrug per cercare una reazione. Dopo la sconfitta contro la Lazio, i rossoneri devono vincere per avvicinarsi all’Inter, mantenendo vive le speranze di classifica. La partita si gioca in un momento di grande pressione, con il club che punta a risollevarsi e a ridurre il divario in campionato.

L’infortunio di Rafa Leao spalanca a Niclas Füllkrug le porte della formazione titolare. Oggi pomeriggio, per la seconda volta da quando indossa la maglia rossonera, il tedesco inizierà dal primo minuto e contro il Torino andrà alla ricerca sia della seconda rete personale sia dei punti che permettano ai rossoneri di avvicinarsi, almeno per una notte, a meno cinque dall’Inter capolista. Per Allegri la priorità resta la qualificazione alla prossima Champions, ma il popolo del Diavolo (attesi oltre 72.000 paganti) non vuole abbandonare il sogno della seconda stella nonostante il ko di domenica con la Lazio. Per ripartire però servono i gol degli attaccanti, nelle 13 giornate giocate nel 2026 capaci di battere il portiere avversario solo 8 volte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leao di nuovo ko: tocca a Fullkrug rialzare il Milan

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