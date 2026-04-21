Milan | mosse per rafforzare il reparto offensivo

Il club di calcio di Milano sta lavorando per rafforzare il settore offensivo in vista della stagione 2026-27. Le strategie sono già in fase di pianificazione, con l’obiettivo di migliorare la rosa e prepararsi al meglio per gli impegni futuri. La dirigenza sta valutando diverse opzioni per garantire una maggiore competitività in attacco nei prossimi anni. Le decisioni saranno annunciate nei prossimi mesi.

Il AC Milan guarda già al futuro e prepara le mosse per rafforzare il reparto offensivo in vista della stagione 2026-27. L’obiettivo principale è chiaro: trovare un centravanti affidabile, capace di garantire gol e continuità a livello europeo, dopo una stagione in cui la produzione offensiva non è stata sempre all’altezza delle ambizioni rossonere. Tra i nomi più caldi spicca quello di Alexander Sørloth, attaccante dell’ Atlético Madrid. Il norvegese, autore di una stagione convincente con numeri importanti tra Liga e coppe, rappresenta un profilo interessante sia per caratteristiche fisiche sia per costi relativamente sostenibili. Il suo cartellino potrebbe aggirarsi intorno ai 40 milioni di euro, cifra ritenuta accessibile rispetto ad altri grandi nomi sul mercato.🔗 Leggi su Dailymilan.it

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