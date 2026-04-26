A San Siro un pareggio dal profumo Champions Juve e Milan si annullano

A San Siro è terminata senza reti la partita tra Milan e Juventus, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. La gara si è conclusa con un pareggio, senza che nessuna delle due squadre riuscisse a segnare durante i novanta minuti. Entrambe le formazioni hanno mantenuto la porta inviolata, portando a termine il match con il risultato di 0-0.

Finisce senza reti la sfida di San Siro tra Milan e Juventus, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. Uno 0-0 che racconta una gara intensa, combattuta e giocata a viso aperto, con i bianconeri capaci di tenere il campo con personalità e spirito propositivo, pur senza riuscire a.🔗 Leggi su Torinotoday.it Juventus-Milan 2003: l’unica storica finale di Champions tutta italiana Notizie correlate Tra Milan e Juve vince la paura di perdere, pari senza reti a San Siro nella sfida con vista ChampionsMilan-Juventus finisce 0-0 a San Siro: poche occasioni, tanta prudenza e un punto che pesa nella corsa Champions. Vigor e Fossombrone si annullano. Arriva un pareggio senza scossoniVIGOR 0 FOSSOMBRONE 0 VIGOR (4-3-1-2): Novelli 6, Parrinello 6,5 (35’st Subissati 6), Tomba 6,5, Urso 6,5, Shkambaj 6 (22’st De Marco 6), Grandis 7,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Inchiesta San Siro, spunta la bozza corretta: così la valutazione degli esperti è cambiata in 10 giorni; Inter Club Night Out, una serata unica a San Siro; Karol G a Milano nel 2027: tutto sul concerto a San Siro; Marotta: Rinnovo Chivu? Una formalità. Scaroni: Prima dell'estate il progetto San Siro. Tra Milan e Juve vince la paura di perdere, pari senza reti a San Siro nella sfida con vista ChampionsMilan-Juventus finisce 0-0 a San Siro: poche occasioni, tanta prudenza e un punto che pesa nella corsa Champions ... fanpage.it Milan-Juventus, le sfide più iconiche a San Siro: l'1-6 per i bianconeri, la rovesciata di Del Piero, il gol di Muntari, il nervosismo di HiguainTorna la sfida tra rossoneri e bianconeri, che si affrontano per la 90ª volta a Milano in serie A. Il Diavolo non segna dal 2022 ... corriere.it #Kalulu: “Guardare davanti o dietro Guardiamo solo alla Champions. Pareggio C’è un po’ d’amarezza. Abbiamo avuto alcune situazioni, anche se la partita era molto chiusa. A San Siro da avversario contro il #Milan È sempre un’emozione particolare, con x.com Pareggio a reti bianche a San Siro: ora Conte è a +2 su Allegri e a +5 su Spalletti - facebook.com facebook