A San Siro, invece di calcio, si gioca a tennis: la partita tra Milan e Juventus si conclude con un risultato di 1-6. L’atmosfera nello stadio è carica di tensione, con i tifosi che seguono la gara in un silenzio teso e un’aria pesante che si respira tra le gradinate. La partita si svolge senza interventi di altre discipline, ma il risultato lascia tutti sorpresi.

San Siro è un catino che ribolle d’ansia e d’attesa. Un'aria pesante e elettrica si addensa: è quella che precede i grandi smottamenti tettonici della storia. Aprile 1997, praticamente trent’anni fa. Allora come questa domenica la Serie A propone il suo piatto più appetitoso, lo scontro titanico tra due imperi, la collisione calcistica tra Milan e Juventus. Oggi si giocano la seconda postazione in campionato: la remuntada spallettiana sta soffiando sul collo di Max, che dopo una stagione trascorsa a trazione anteriore vede incrinarsi una sequela di certezze. Se però quella di domenica è una questione di posizionamento sul podio, ben differente poteva dirsi il discorso in quel giorno di primavera - 6 aprile, per la precisione - di molti anni fa.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - A San Siro si gioca a tennis: Milan-Juventus finisce 1-6

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