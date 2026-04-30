Milan summit Furlani Allegri a Milanello | mercato e Champions al centro del tavolo Tutti i temi di discussione

A Milanello si è tenuto un incontro tra il direttore generale e l'allenatore del club. Durante l'incontro sono stati affrontati vari temi, tra cui le strategie di mercato e le competizioni europee. La riunione ha avuto come obiettivo pianificare le prossime mosse per la stagione, con un focus particolare sulla partecipazione in Champions League. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sui dettagli discussi.

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