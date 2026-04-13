Allegri Milan avanti insieme | fiducia piena da parte del club e il blitz di Furlani a Milanello Il motivo della sua presenza

In un periodo complicato per il club, l’amministratore delegato si è recato di persona a Milanello, incontrando lo staff e i giocatori. La visita è avvenuta in un momento di tensione e serve a consolidare il rapporto tra società e squadra. La presenza di Furlani testimonia l’intenzione di mantenere la fiducia e di affrontare insieme le sfide in corso. Nessuna comunicazione ufficiale ha chiarito i dettagli dell’incontro.

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