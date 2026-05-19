Un avvocato ha recentemente chiarito che non ci sono prove concrete di un interesse della famiglia Ellison nell'acquisto del club di calcio. In una dichiarazione pubblica, ha riferito che non sono state presentate offerte ufficiali né ci sono trattative in corso con questa famiglia. La questione ha attirato attenzione nei giorni scorsi, ma al momento non ci sono sviluppi ufficiali riguardo a un possibile interesse di questa famiglia per il club.

Nelle scorse ore è emersa l'indiscrezione secondo cui nuovi investitori sarebbero pronti a entrare nel Milan nel breve-medio termine. La notizia, riportata da 'MilanoFinanza', fa riferimento alla famiglia Ellison, un gruppo di magnati statunitensi legati da rapporti professionali e personali a Gerry Cardinale e RedBird. Il fondo proprietario del club rossonero ha infatti sostenuto con circa 1.8 miliardi di dollari la recente operazione che ha portato all'acquisto di Paramount da parte di Skydance. Una partnership nel Milan rappresenterebbe la naturale evoluzione di questo asse commerciale. Questa ipotesi era stata anticipata in tempi non sospetti dall'avvocato Felice Raimondo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Avv. Raimondo: “Famiglia Ellison interessata all’acquisto del Milan? Ecco la verità”

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