Ministero della Cultura Giuli sceglie Donato Luciano come capo della segreteria tecnica succede a Emanuele Merlino

Il Ministero della Cultura ha annunciato la nomina di Donato Luciano come nuovo capo della segreteria tecnica, sostituendo Emanuele Merlino. Luciano, che ricopriva già il ruolo di responsabile dell'ufficio legislativo, prende il posto di Merlino, recentemente allontanato dal ministero insieme a Elena Proietti. La scelta è stata comunicata dall’attuale ministro, che ha deciso di affidare a Luciano la guida della segreteria tecnica.

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