Ministero della Cultura Giuli sceglie Donato Luciano come capo della segreteria tecnica succede a Emanuele Merlino

Da ilgiornaleditalia.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero della Cultura ha annunciato la nomina di Donato Luciano come nuovo capo della segreteria tecnica, sostituendo Emanuele Merlino. Luciano, che ricopriva già il ruolo di responsabile dell'ufficio legislativo, prende il posto di Merlino, recentemente allontanato dal ministero insieme a Elena Proietti. La scelta è stata comunicata dall’attuale ministro, che ha deciso di affidare a Luciano la guida della segreteria tecnica.

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Luciano, già a capo dell'ufficio legislativo del Ministero della Cultura, succede a Emanuele Merlino, uno dei due epurati dall'attuale titolare del dicastero assieme a Elena Proietti, ormai ex segretaria Alessandro Giuli ha scelto Donato Luciano come prossimo capo della segreteria tecnica. Qu.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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