Mikel Arteta e l’Arsenal pronti al rinnovo | così ha cambiato la storia recente dei Gunners Perché è l’uomo perfetto per il futuro

Da calcionews24.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mikel Arteta è pronto a firmare un nuovo contratto con l’Arsenal, segnando un passo importante nella storia recente del club. L’allenatore ha guidato la squadra a un campionato vinto, portando i Gunners di nuovo ai vertici del calcio inglese. La sua gestione ha portato a una serie di risultati positivi e a un consolidamento della rosa, con una vittoria che ha rilanciato il club e rafforzato il suo ruolo nella Premier League.

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