Mikel Arteta è pronto a firmare un nuovo contratto con l’Arsenal, segnando un passo importante nella storia recente del club. L’allenatore ha guidato la squadra a un campionato vinto, portando i Gunners di nuovo ai vertici del calcio inglese. La sua gestione ha portato a una serie di risultati positivi e a un consolidamento della rosa, con una vittoria che ha rilanciato il club e rafforzato il suo ruolo nella Premier League.

Malagò non ha dubbi sulla presidenza FIGC: «Sono un incosciente ottimista, altrimenti non mi sarei cacciato dentro questa avventura!» «Qualsiasi sia il destino, grazie Palladino», lo striscione dei tifosi a Zingonia per il tecnico dell’Atalanta. Ma il futuro. Locatelli: «Juve? Non è un posto dove tu vieni e vivacchi. Devi dare tutto quello che hai. Questi sono gli standard per stare alla Juventus» Napoli, il punto sul nuovo allenatore: Sarri priorità, Allegri opzione. Italiano osservato speciale Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mikel Arteta e l’Arsenal pronti al rinnovo: così ha cambiato la storia recente dei Gunners. Perché è l’uomo perfetto per il futuro

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Mikel Arteta reacts after Arsenal's FA Cup third round victory against Portsmouth

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