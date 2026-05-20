Come la sconfitta per 8-2 dell’Arsenal ha portato alla rivoluzione di Mikel Arteta

L’Arsenal ha subito una sconfitta pesante per 8-2 contro il Manchester United, un risultato che ha portato a cambiamenti significativi nella squadra. La partita si è svolta in un contesto di confronto tra le due squadre, con il Manchester United che ha dominato durante l’intera gara. Dopo quell’incontro, il tecnico ha deciso di apportare modifiche alla formazione e alle strategie adottate, dando inizio a una serie di interventi che hanno coinvolto tutto il club. La sconfitta è diventata un punto di svolta per la società.

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Sito inglese: Arsene Wenger osserva la sconfitta per 8-2 dell’Arsenal contro il Manchester United nel 2011 (Foto di Alex Livesey, Julian FinneyGetty Images) La maggior parte dei tifosi dell’Arsenal preferirebbe non ricordare gli eventi del 28 agosto 2011, ma ripensandoci adesso, la mattina dopo che i Gunners sono stati confermati come nuovi campioni della Premier League, sembra forse uno dei più grandi momenti a porte scorrevoli del calcio. Quel giorno oscuro nella storia dell’Arsenal, quasi 15 anni fa, fu ovviamente la famosa sconfitta per 8-2 contro il Manchester United all’Old Trafford. La maggior parte dei manager sarebbe stata probabilmente licenziata immediatamente, ma, cosa piuttosto sorprendente, Arsene Wenger avrebbe continuato a ricoprire l’incarico per altri sette anni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Guerres, Russie, Chine : Décryptage du Nouveau Chaos Géopolitique - Documentaire Monde - BSF Sullo stesso argomento Tutto quello che ha detto il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta dopo la sconfitta in FA Cup contro il SouthamptonNotizia fresca giunta in redazione: L’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta ha reagito alla sconfitta per 2-1 della sua squadra contro il Southampton... L’Arsenal ha vinto la Premier League: il capolavoro di Mikel ArtetaFinalmente si chiude il digiuno da campionato che durava dal 2004, l’Arsenal ha vinto la Premier League e ora è pronto ad aprire un ciclo. Prima della partita fra Arsenal e West Ham, Pep Guardiola aveva chiuso la sua conferenza stampa mimando il simbolo degli Hammers (il martello, per l’appunto) e dicendo: Come on you, Irons. Alla fine, però, i Gunners avevano vinto con un gol di Trossard x.com Dopo 22 anni l'Arsenal ha vinto la Premier League: un capolavoro costruito attorno ad ArtetaA prescindere dall'esito della finale di Champions contro il Psg, aperto un ciclo grazie al tecnico spagnolo sul quale si è insistito dal 2019. La difesa di ferro e i giovani talenti, così i Gunners h ... gazzetta.it Arteta su Myles: Devo dargli la mia prospettiva, i motivi per cui non giocava così tanto, e lui ha fatto tesoro di questo. Non è stata la prima volta, dopo tre o quattro volte, penso si sia reso conto, OK, penso che se non è in questo modo, non credo che accadrà. : reddit L’Arsenal è campione d’Inghilterra dopo 22 anni di attesa: il sogno di Arteta diventa realtàL’Arsenal è campione d’Inghilterra dopo 22 anni, interrompendo un’attesa infinita per i tifosi dei Gunners. La squadra di Arteta conquista la Premier League al termine di una stagione straordinaria: i ... fanpage.it