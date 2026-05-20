Dopo una stagione intensa e ricca di sfide, la squadra di Londra ha conquistato il titolo di campione della Premier League. La vittoria arriva dopo un percorso che ha visto molte gare combattute e risultati incerti, portando la formazione a ottenere il primo posto in classifica. L’allenatore ha guidato la squadra con decisione e strategia, contribuendo alla conquista del titolo. La partita decisiva si è svolta nel weekend, con la squadra che ha superato gli avversari in una sfida finale tesa e combattuta.

Finalmente si chiude il digiuno da campionato che durava dal 2004, l’Arsenal ha vinto la Premier League e ora è pronto ad aprire un ciclo. Lunedì sera era arrivata la vittoria con Burnley 1-0, di misura, senza rischiare nulla(0 tiri nello specchio per il Burnley), in perfetto stile Arteta. Una vittoria che ha permesso ai Gunners di festeggiare in anticipo, dopo che il City ieri sera non è riuscito a battere il Bournemouth. E non importa come finiràil percorso in Champions Leaguesabato prossimo: l’Arsenal è finalmente la squadra più forte d’Inghilterra, seduta in cima, sul trono. E in questi 7 anni di gestione Arteta hanno costruito tutto quello che serve, dalla struttura ai campioni, per fare in modo che il loro regno duri nel tempo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - L’Arsenal ha vinto la Premier League: il capolavoro di Mikel Arteta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Arsenal - Aston Villa 4-1: gol e highlights | Premier League

Sullo stesso argomento

Dopo 22 anni l'Arsenal ha vinto la Premier League: un capolavoro costruito attorno ad ArtetaMikel Arteta sta per prendere la parola nell’Emirates Stadium in festa e si prende un momento per guardarsi attorno.

Leggi anche: Mikel Arteta elogia l'”incredibile” Dowman dopo che la stella dell’Arsenal è diventata il marcatore più giovane di sempre della Premier League

L’Arsenal ha vinto la Premier League a oltre vent'anni dall'ultima volta, dopo tre secondi posti e dopo aver rischiato di non farcela anche quest'anno x.com

L'Arsenal detiene ora il record della Premier League per il maggior numero di gol segnati da calci d'angolo in una singola stagione (17). Tredici di questi hanno portato in vantaggio la squadra per 1-0, con questo che è anche il numero massimo di volte in cui reddit

L’Arsenal vince la Premier senza giocare: i calciatori festeggiano il titolo al centro d’allenamentoL'Arsenal ha vinto dopo ventidue anni la Premier League, i calciatori hanno festeggiato il titolo in modo fragoroso e rumoroso tutti insieme al centro ... fanpage.it

L’Arsenal ha vinto la Premier League, alla fineA oltre vent'anni dall'ultima volta, dopo tre secondi posti e dopo aver rischiato di non farcela anche quest'anno ... ilpost.it