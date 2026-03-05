Nel suo memoir, Christina Applegate rivela di aver lasciato Brad Pitt nel 1989 durante gli Mtv Vma, scegliendo invece di stare con una rockstar. La decisione non fu ben accolta dall’attore, che reagì in modo evidente. La storia si inserisce in una narrazione più ampia di personaggi che hanno avuto il coraggio di allontanarsi da Brad Pitt, uno dei protagonisti più discussi di Hollywood.

Esiste una categoria rarissima di esseri umani: quelli che hanno avuto il coraggio di mollare Brad Pitt. Nel mondo intero, Christina Applegate è una delle poche che può fregiarsi di questo titolo. E nel suo memoir, You With the Sad Eyes, appena uscito negli Stati Uniti, ha finalmente raccontato questa storia. Una storia che da decenni circola a Hollywood con lo status di leggenda metropolitana. Ora, finalmente, la protagonista della vicenda ha deciso di raccontare tutti i dettagli. Come è iniziata, perché lo ha fatto, e soprattutto cosa è successo dopo. Spoiler: Pitt non l’ha presa bene. Per anni. Era il 1989, gli Mtv Video Music Awards, che quell’anno si tenevano a Los Angeles, erano uno degli eventi glam a cui non si poteva non partecipare. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Christina Applegate racconta nel suo memoir di quando, nel 1989, mollò Brad Pitt agli Mtv Vma per una rockstar. E lui non la prese affatto bene

