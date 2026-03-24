Un gancio sinistro che fece barcollare Mike Tyson. Era il 1989, quando Frank Bruno a Las Vegas per primo fece vacillare l’icona della boxe mondiale: “La gente mi chiede ancora perché non ho insistito. Ma lui colpiva più forte di tutti. Un animale “. La loro fu una delle grandi rivalità sul ring degli anni Novanta: la rivincita del 16 marzo 1996 sancì la fine della carriera di Bruno, che era campione dei pesi massimi WBC dopo la vittoria a Wembley nel 1995 contro Oliver McCall. L’ex pugile britannico, oggi 64enne, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport ha raccontato alcuni dettagli del suo rapporto con Mike Tyson. Il loro primo incontro avvenne “nel 1983, sui monti Catskill nello stato di New York”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Quando finii in clinica Mike Tyson mi scrisse una lettera, aveva pianto per me. Una sua frase non dimenticherò mai”: parla Frank Bruno

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