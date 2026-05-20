Controlli al confine i numeri fanno discutere | 648 arresti e 11mila irregolari rintracciati
Nelle ultime settimane, le operazioni di controllo al confine tra Italia e Slovenia hanno portato all’arresto di 648 persone. Durante le ispezioni sono stati individuati circa 11 mila individui irregolari. I controlli, svolti quotidianamente, interessano diverse zone di frontiera e coinvolgono forze dell’ordine e personale di sicurezza. La questione della gestione dei flussi di persone e mezzi continua a suscitare discussioni tra le autorità locali e le forze di sicurezza.
I controlli al confine tra Italia e Slovenia continuano a essere al centro del dibattito sulla sicurezza in Friuli Venezia Giulia. A riportare l’attenzione sul tema sono i dati diffusi dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, commentati dall’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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