Controlli al confine i numeri fanno discutere | 648 arresti e 11mila irregolari rintracciati

Nelle ultime settimane, le operazioni di controllo al confine tra Italia e Slovenia hanno portato all’arresto di 648 persone. Durante le ispezioni sono stati individuati circa 11 mila individui irregolari. I controlli, svolti quotidianamente, interessano diverse zone di frontiera e coinvolgono forze dell’ordine e personale di sicurezza. La questione della gestione dei flussi di persone e mezzi continua a suscitare discussioni tra le autorità locali e le forze di sicurezza.

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