Contributi per la mensa scolastica 2025 2026 | al via le domande per le famiglie delle scuole dell’infanzia

È aperta la procedura per la richiesta di contributi destinati alle famiglie con figli iscritti alle scuole dell’infanzia pubbliche statali per l’anno scolastico 20252026. Il dipartimento servizio alla persona-servizio pubblica istruzione ha annunciato che verranno erogati fondi per aiutare a coprire le spese della mensa scolastica. Le domande devono essere presentate secondo le modalità stabilite dall’ente competente.

Prevista dal dipartimento servizio alla persona-servizio pubblica istruzione l’erogazione di un contributo economico destinato alle famiglie dei bambini iscritti e frequentanti le scuole dell’infanzia pubbliche statali per l’anno scolastico 20252026, finalizzato all’abbattimento delle spese.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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