Bambina trova un uncino nell' hamburger della mensa scolastica genitori impauriti | Temiamo per i nostri figli

Una bambina ha trovato un uncino nel suo hamburger durante il pasto nella mensa scolastica. I genitori sono preoccupati e temono per la sicurezza dei loro figli. Le autorità stanno attualmente svolgendo controlli e verifiche sulla vicenda. La scuola e i responsabili del servizio di ristorazione sono stati informati dell’accaduto. Nessuna conclusione è ancora stata raggiunta sulle cause dell’incidente.

CAMPO SAN MARTINO (PADOVA) - «Al momento come Amministrazione stiamo verificando con attenzione quanto segnalato. In mattinata ho presentato un esposto contro ignoti ai carabinieri, affinché possano essere svolti tutti gli accertamenti necessari e fare piena chiarezza sull'accaduto. La priorità è accertare con precisione i fatti e garantire la massima sicurezza per i bambini che utilizzano il servizio mensa. Negli ultimi anni si sono verificati diversi episodi analoghi e, per quanto risulta finora, circoscritti alla stessa scuola. Il nostro obiettivo è agire con la massima trasparenza e responsabilità, mettendo al primo posto la tutela della salute e della sicurezza degli alunni». Bimba trova una punta di ferro nella carne della mensa scolasticaAlla primaria Gugliemo Marconi di Campo San Martino una bambina di 7 anni ha trovato una punta di ferro nella carne della mensa scolastica.