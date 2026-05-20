Migliaia di euro caricati sul conto della madre | così la bancaria infedele spiava La bancaria e gli accessi nei conti correnti a disposizione degli ‘spioni’ della Sole investigazioni

Le indagini condotte dalla procura di Napoli hanno portato alla luce una rete di persone coinvolte in attività di spionaggio finanziario. Secondo quanto emerso, migliaia di euro sono stati depositati sul conto di una donna, collegata a un’agenzia di investigazioni, che avrebbe utilizzato accessi ai conti correnti per ottenere informazioni riservate. La società interessata, con sede in città, ha organizzato un sistema di procacciatori di dati personali, tra cui anche collaboratori e clienti, che avrebbe operato in modo ramificato e variegato.

La rete di procacciatori di informazioni messa in piedi dai proprietari della società napoletana “Sole investigazioni e sicurezza” si è rivelata vasta, ramificata e decisamente variegata, come hanno mostrato le indagini fin qui condotte dalla procura del capoluogo campano che hanno portato a una. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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