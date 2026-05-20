La bancaria e gli accessi nei conti correnti a disposizione degli ‘spioni’ della Sole investigazioni

Da milanotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le indagini condotte dalla procura di Napoli hanno portato alla luce una rete di procacciatori di informazioni collegata alla società napoletana “Sole investigazioni e sicurezza”. Questa rete si occupava di accedere ai conti correnti delle persone, raccogliendo dati che venivano poi condivisi tra gli operatori coinvolti. Finora sono stati identificati diversi soggetti coinvolti, e le indagini continuano per chiarire l’estensione e le modalità dell’attività illecita. La procura sta esaminando tutte le evidenze raccolte durante le perquisizioni e i fermo.

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La rete di procacciatori di informazioni messa in piedi dai proprietari della società napoletana “Sole investigazioni e sicurezza” si è rivelata vasta, ramificata e decisamente variegata, come hanno mostrato le indagini fin qui condotte dalla procura del capoluogo campano che hanno portato a una. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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