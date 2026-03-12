In consiglio comunale si è acceso un dibattito intenso dopo che un’interrogazione ha sollevato la questione dei rapporti tra il sindaco e l’assessora ai Servizi Sociali e alla Famiglia. La consigliera di opposizione ha chiesto chiarimenti sulla relazione tra il primo cittadino e l’assessora, che attende un bambino dal sindaco stesso. La discussione ha attirato l’attenzione su questa situazione.

L’assessora attende un figlio dal sindaco: scoppia il caso in consiglio comunale dopo l’interrogazione della consigliera di opposizione Fabiana Di Pino, che ha chiesto quali rapporti intercorrono fra il sindaco Ettore Fusco e l’assessora ai Servizi Sociali e alla Famiglia, Desirè Gugliandolo. "Non sussiste alcuna violazione - ha detto il Fusco - non essendovi tra il sindaco e l’assessora alcun rapporto di parentela o affinità tra quelli previsti dalla norma. Non ricorre quindi alcuna incompatibilità oi continueremo ad occuparci dell’amministrazione della città. Chi lo ritiene più utile potrà invece continuare ad occuparsi della vita privata del sindaco". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’assessora e il figlio del sindaco. Esplode la polemica in Consiglio

