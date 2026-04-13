Indennità notturna nella Marina Militare arriva il chiarimento ma esplode la polemica | Dimenticati i turnisti delle sale operative

Dopo mesi di attese, è arrivato un chiarimento sull’indennità notturna nella Marina Militare, suscitando comunque nuove polemiche. La questione riguarda in particolare i turnisti delle sale operative, esclusi da alcuni benefici. La comunicazione ufficiale ha definito le modalità di riconoscimento, ma non ha placato le critiche di chi si sente penalizzato. La discussione si riaccende, alimentando il confronto tra le parti coinvolte.

Un chiarimento atteso da mesi, che porta con sé un riconoscimento importante ma non spegne le tensioni. Anzi, le rilancia. La questione dell’indennità per il lavoro notturno nella Marina Militare torna al centro del dibattito dopo l’ultima circolare dello Stato Maggiore, datata 9 aprile, che ridefinisce – almeno in parte – i criteri di accesso al beneficio economico per il personale impegnato nei servizi h24. Ad intervenire con una posizione netta è l’USIM, l’Unione Sindacale Italiana Marina, che da un lato accoglie positivamente il chiarimento, ma dall’altro denuncia una “esclusione grave e incomprensibile”: quella dei turnisti delle sale operative, considerati dal sindacato una componente essenziale e strategica del sistema.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Indennità notturna nella Marina Militare, arriva il chiarimento ma esplode la polemica: “Dimenticati i turnisti delle sale operative” Indennità notturna: il riconoscimento c’è, ma non per tuttidi USIM * Negli ultimi giorni alcune sigle sindacali militari firmatarie dell’ultimo contratto stanno rivendicando con entusiasmo i risultati... Ice a Milano-Cortina 2026, Salvini: “Non ci saranno agenti ma solo 2 tecnici in sale operative”A proposito della presenza di personale americano dell’Ice (la controversa agenzia statunitense anti-immigrazione, ndr) alle Olimpiadi di...