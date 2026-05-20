A Stromboli il cinema incontra il rock e non in modo qualunque. Mick Jagger è tra i nomi più sorprendenti legati al nuovo progetto di Alice Rohrwacher, Three Incestuous Sisters (in italiano Le tre sorelle incestuose ), film internazionale ispirato alla graphic novel di Audrey Niffenegger. La notizia ha subito acceso la curiosità dei tanti appassionati, non solo per il peso del suo nome ma per il tipo di personaggio che gli sarebbe stato affidato: una presenza appartata, immersa nelle atmosfere aspre e magnetiche dell’isola. E già basta questo per immaginare un incontro molto particolare tra la poesia della regista e il carisma senza età del leader dei Rolling Stones. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mick Jagger a Stromboli per girare il nuovo film di Alice Rohrwacher: il suo ruolo

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