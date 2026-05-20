Secondo recenti dati, circa 50.000 persone sono a rischio di malnutrizione e perdita muscolare. Un problema che riguarda principalmente pazienti che non ricevono una consulenza dietetica specialistica, un fenomeno che interessa l’80% dei casi. La perdita di massa muscolare può influenzare l’efficacia delle terapie farmacologiche, rendendo più complesso il percorso di cura. Questi aspetti evidenziano la diffusione di una problematica spesso trascurata nel sistema sanitario.

? Domande chiave Perché l'80% dei pazienti non riceve una consulenza dietetica specialistica?. Come può la perdita di massa muscolare compromettere la terapia farmacologica?. Quali sono i segnali precoci per evitare il crollo fisico improvviso?. Come funziona il test MUST per intercettare il rischio di malnutrizione?.? In Breve Sarcopenia colpisce oltre il 40% dei pazienti, carenze micronutrienti nel 78% dei casi.. Antonella Lezo della SINPE sottolinea l'assenza di consulenza dietetica per l'80% dei malati.. Campagna AMICI prevede dieci incontri in città come Milano, Padova, Napoli, Roma e Torino.. Test MUST analizza BMI e variazioni ponderali per intercettare rischi nutrizionali precoci. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MICI: 50mila pazienti a rischio malnutrizione e perdita muscolare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Grasso e perdita muscolare, il mix che aumenta il rischio di morteUna nuova ricerca condotta dalla Federal University of São Carlos insieme all’University College London accende i riflettori su un problema spesso...

Leggi anche: Salute, Savarino (Ig-Ibd): "Incidenza Mici in aumento, 600mila pazienti entro il 2050"

Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali: 4 pazienti su 5 non ricevono consulenze nutrizionaliL’intestino, se interessato da malattia di Crohn o colite ulcerosa può portare il paziente alla malnutrizione. Ecco gli strumenti a disposizione del medico e del paziente stesso ... iodonna.it

Mici, quattro pazienti su cinque non ricevono valutazioni nutrizionaliSecondo un’indagine di Amici Italia, circa il 20% delle persone con malattie infiammatorie croniche intestinali è a rischio nutrizionale. Parte una campagna di screening sul territorio ... doctor33.it