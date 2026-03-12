Salute Savarino Ig-Ibd | Incidenza Mici in aumento 600mila pazienti entro il 2050

Secondo un esperto del settore, l'incidenza delle malattie infiammatorie intestinali sta crescendo, con stime che prevedono circa 600.000 pazienti colpiti entro il 2050. Questi dati sono stati presentati durante un evento a Roma, dove si è discusso dell'importanza dell'interazione tra paziente e medico nel trattamento delle condizioni croniche. La relazione tra le parti rappresenta un aspetto chiave nella gestione clinica.

Roma, 12 mar. (Adnkronos Salute) - "L'interazione è il fattore cruciale attraverso cui il paziente può arrivare a una diagnosi e a una cura nel più breve tempo possibile e ottenere quel beneficio che il Sistema sanitario nazionale (Ssn) deve offrire a chi è affetto da malattie infiammatorie croniche dell'intestino (Mici). Sappiamo che sono patologie sempre più frequenti: l'incidenza, infatti, negli anni sta aumentando ed è stimato che entro il 2050 ci saranno 600mila pazienti affetti da Mici". Lo ha detto Edoardo Vincenzo Savarino, segretario generale Ig-Ibd e professore di Gastroenterologia, dipartimento di Scienze chirurgiche, oncologiche... 🔗 Leggi su Iltempo.it

