Grasso e perdita muscolare il mix che aumenta il rischio di morte

Una recente ricerca condotta dalla Federal University di São Carlos in collaborazione con l’University College London evidenzia come l’aumento del grasso corporeo e la perdita di massa muscolare siano collegati a un rischio maggiore di mortalità. Lo studio si concentra su questi due aspetti, spesso trascurati, e analizza i loro effetti sulla salute generale. I risultati sono stati pubblicati in una rivista scientifica specializzata.

Una nuova ricerca condotta dalla Federal University of São Carlos insieme all’University College London accende i riflettori su un problema spesso sottovalutato. Avere contemporaneamente grasso addominale in eccesso e massa muscolare ridotta può aumentare drasticamente il rischio di mortalità. Secondo lo studio, chi presenta entrambe le condizioni ha l’83% di probabilità in più di morire rispetto a chi non soffre né di accumulo di grasso nella zona addominale né di perdita muscolare. Questa combinazione prende il nome di obesità sarcopenica, una condizione complessa in cui il corpo perde muscoli mentre aumenta il grasso corporeo. Si tratta di un problema difficile da individuare, ma con conseguenze molto serie. 🔗 Leggi su Cibosia.it © Cibosia.it - Grasso e perdita muscolare, il mix che aumenta il rischio di morte Articoli correlati Leggi anche: La terapia ormonale in menopausa non aumenta il rischio di morte: che cosa dice la Scienza e perché la Tos può essere un beneficio Diabete, nuove prove dimostrano che aumenta il rischio di insufficienza cardiacaEsistono connessioni tra diabete e malattie cardiache? Un nuovo studio australiano afferma di sì e non si limita alla mera ricerca fine a sé, ma apre... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Grasso e perdita muscolare il mix che... Temi più discussi: Obesità, la sfida della biotech svedese Atrogi: una pillola dell'esercizio per proteggere i muscoli; Sonno e dimagrimento: perché riposare bene è fondamentale per perdere peso; Digiuno intermittente, i campanelli d'allarme da non ignorare: ecco quando può essere pericoloso e chi deve evitarlo; Perdita di Peso: Cosa Succede Dopo l’Interruzione dei Farmaci. Grasso addominale e muscoli deboli: la mortalità sale dell’83%Un metro da sarta e una formula: bastano per scoprire se grasso addominale e muscoli stanno giocando contro la tua vita. futuroprossimo.it Due fattori nel corpo alzano il rischio morte dell'83%Obesità addominale e scarsa massa muscolare negli anziani aumentano l'83% il rischio di morte, secondo uno studio UFSCar e UCL su 12 anni di dati. tomshw.it Alexa Grasso, una ex campionessa in cerca di se stessa La fighter messicana Alexa Grasso realizzò un enorme upset nel 2023, quando finalizzò l’apparentemente intoccabile Valentina Shevchenko a UFC 285. La messicana divenne così campionessa U - facebook.com facebook Brillano Grasso, Fedeli e Brunetti. Nel maschile a segno Baldazzi #Riccione #Sport x.com